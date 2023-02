Caroline (45) is de allerbeste gastvrouw van Nederland: ‘Probeer altijd mezelf te zijn’

Utrechtse nog altijd doodsbang na bezetting van haar restaurant: ‘Ik voel me echt in de steek gelaten’

Voor de actievoerders heiligde het doel de middelen, maar de bezetting van een restaurant begin januari in Utrecht had grote gevolgen voor de eigenaresse. Ze voelt zich angstig, slaapt slecht en zocht psychische hulp. En ze is furieus over van de uitspraak die de rechter donderdagochtend deed in deze zaak: ,,Onbegrijpelijk, ik voel me echt in de steek gelaten.”