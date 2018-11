CDA grootste in Vijfheerenlanden voor SGP en VHL Lokaal

VIJFHEERENLANDENDe christelijke partijen zijn de grote winnaars van de herindelingsverkiezingen in Vijfheerenlanden. Het CDA kreeg de meeste stemmen en mogelijk zelfs zeven zetels. De SGP kreeg ongeveer 500 stemmen minder en is daarmee de tweede partij.

Plek drie is er voor de lokalen. VHL Lokaal komt mogelijk, net als SGP, met vijf zetels in de gemeenteraad. De zetelverdeling moet nog precies worden vastgesteld. Vandaag vindt er een centrale telling van de stemmen plaats in Leerdam, waarna precies duidelijk wordt hoe de verdeling is en wie eventuele restzetels krijgt.

Maar vaststaat dat de christelijke partijen het gisteren in Leerdam, Vianen en Zederik heel goed hebben gedaan. Het was zelfs lange tijd een nek-aan-nekrace tussen het CDA en de SGP. In alle drie de huidige gemeenten werken SGP en CDA nu al samen in de coalitie. De verwachting is dat die samenwerking straks in Vijfheerenlanden gewoon wordt voortgezet, al wilde CDA-lijsttrekker Maria de Jong daar gisteravond nog niet over speculeren. ,,We gaan eerst dit even laten bezinken en kijken waar we met de nieuwe gemeente naartoe willen.’’

De lokalen kwamen als derde partij uit de bus met 3051 stemmen en schuiven dus waarschijnlijk ook aan, aan de onderhandeltafel. En ook de ChristenUnie is een optie. Die partij heeft het met 2345 stemmen - wat ongeveer neer zal komen op 4 zetels - ook goed heeft gedaan, maar wordt op de hielen gezeten door de VVD (2262) en D66 (2240).

De totale opkomst van de verkiezingen is met 46 procent laag. ,,Dramatisch’’, noemde de Vianese burgemeester Wim Groeneweg het. Bij enkele stembureaus werd nog geen opkomstpercentage van 30 procent gehaald.

CDA-lijsttrekker Maria de Jong reageerde uitgelaten op de winst. Al bij het binnendruppelen van de eerste stembureaus bleek dat haar partij het goed had gedaan. ,,Fantastisch, even genieten van dit moment’’, zei ze. ,,We hadden dit echt niet verwacht. Maar ik denk dat onze goede campagne en ons programma veel mensen heeft aangesproken.’’

De PvdA zat tot het laatste moment in spanning. ,,Ik ben heel zenuwachtig’’, bekende lijsttrekker Joop van Montfoord. ,,Ik had gehoopt op drie zetels. We hebben er zoveel moeite en zoveel energie in gestoken. Dan hoop je daar de vruchten van te plukken.’’

Of dat ook zo is, moet nog even worden afgewacht. De partij kreeg 1740 van de ruim 20.000 stemmen. Voorlopig komt dat neer op twee zetels, maar mogelijk wordt hen een restzetel toebedeeld. De verdeling van de zetels was gisteren nog niet bekend.