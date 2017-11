CDA laat fractie beslissen over koopzondag Veenendaal

Gaat het CDA in Veenendaal mee met de koopzondag of niet? De ledenvergadering laat dat over aan de CDA-fractie in de gemeenteraad. ,,Er is enige ruimte, maar we zijn niet voor een 24 uurseconomie’’, aldus Arjan Segers.

Segers is voorzitter van het Veenendaalse CDA. Het CDA is altijd tegenstander geweest van een koopzondag in Veenendaal. Maar in september ging bij het CDA ineens de deur op een kier. Fractievoorzitter Dorus Helsen overwoog in de gemeenteraad toch een koopzondag toe te staan, maar wilde daar wel de achterban over raadplegen.

Dat is inmiddels gebeurd. ,,Daar wordt heel genuanceerd over gedacht’’, aldus Segers. ,,Niemand wil een 24 uurseconomie, zeven dagen in de week, maar er is wel enige ruimte.’’ Onder voorwaarden wil het CDA wel een beperkt aantal zondagopenstellingen toestaan.

Proef

Veenendaal heeft nog geen vaste koopzondag. Ruim een jaar geleden begon er een proef met zes koopzondagen per jaar, gekoppeld aan een evenement. De vraag, een jaar later, is hoe het na de proef verder moet. De ene helft van de gemeenteraad is tegen een koopzondag, de andere helft voor en de SP met zijn doorslaggevende stem wilde eerst de proef evalueren. Totdat het CDA in september de deur op een kier zette.