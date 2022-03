CDA Rhenen boos over spandoek zonneparken: ‘Bieden hen gratis een schaar aan’

Het CDA in Rhenen is verbolgen over het spandoek dat de actiegroep Eerlijk met Groen heeft geplaatst bij het bedrijventerrein Remmerden. De politieke partij is tegen zonnevelden, maar volgens het spandoek zouden de christendemocraten voor zijn.

Op dit spandoek staat dat CDA voorstander is van mega-zonneparken in Rhenen. Dit terwijl het CDA juist uitgesproken tegenstander van zonnevelden op landbouwgrond is. Het CDA biedt de actiegroep een schaar aan om het foutje te herstellen.

Lijsttrekker Bert Fintelman is boos: ,,Er wordt hier pertinent onjuiste informatie over CDA aan de kiezers verstrekt. Daarnaast wordt ons logo gebruikt zonder dat dat aan ons is gevraagd. En dat is niet zo netjes van de initiatiefnemers. Ze betalen veel geld voor een spandoek met een fout daarop en het kost veel geld om een nieuw spandoek te maken. Daarom bieden wij deze actiegroep gratis een schaar aan. Dan kunnen ze ons logo uitknippen en aan de kant van de tegenstanders van het zonneveld zetten. Over het gebruik van ons logo zullen we dan niet moeilijk doen.”

‘Alle besluiten gesteund’

De actiegroep Eerlijk met Groen zegt diverse keren contact te hebben gezocht om een standpunt van het CDA te krijgen, maar de partij zou nooit een reactie hebben gegeven. ,,Tot nu toe heeft het CDA alle besluiten gesteund, die het mogelijk maken mega-zonnevelden te realiseren in natuurgebied. We hebben als Eerlijk met Groen elke gelegenheid gebruikt om onze zorgen kenbaar te maken en rechtstreeks onderbouwde input te geven aan de raad en wethouder. Geen van die inspanningen is aanleiding voor het CDA geweest om als gekozen volksvertegenwoordigers contact op te nemen met bezorgde burgers.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.