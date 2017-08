CDA uit coalitie IJsselstein, wethouder stapt op

UpdateDe CDA-fractie in IJsselstein is uit de coalitie gestapt. Wethouder Vincent van den Berg legt met onmiddellijke ingang zijn portefeuille neer.

Het CDA stapt uit de coalitie omdat er onoverbrugbare verschillen van inzicht zijn in het college van IJsselstein en in de coalitie over de toekomst van UW Samenwerking, het ambtelijk samenwerkingsverband tussen IJsselstein en Montfoort. Eerder werd duidelijk dat die samenwerking een strop van 1,5 miljoen euro opleverde.

Van den Berg is - in tegenstelling tot de andere leden van het college - van mening dat er meer ingrijpende maatregelen nodig zijn om de samenwerking met Montfoort toekomstbestendig te maken.

Van den Berg donderdagavond: ,,Er ligt een zeer kritisch rapport van de Raad van IJsselstein over wat er gebeurd is. Er zijn fouten gemaakt, en daarvoor heeft Huib Veldhuijsen (VVD-wethouder, red.) reeds zijn politieke verantwoordelijkheid genomen door af te treden. Uit het rapport en andere stukken blijkt heel duidelijk dat er meer ingrijpende maatregelen nodig zijn. UW samenwerking moet echt anders ingericht worden om een kans op succes te hebben. Er moeten lessen worden getrokken uit het verleden. De afgelopen twee maanden is gebleken dat over de inhoud van die maatregelen geen overeenstemming te bereiken is binnen het college. Ik betreur dat zeer. Mijn inschatting is dat dit alles niet in het belang is van IJsselstein en ik leg daarom mijn portefeuille neer.”

Zware taak

CDA-fractievoorzitter Edwin Tas: ,,Vincent van den Berg heeft in een moeilijke periode zijn nek uitgestoken, en de zware taak op zich genomen om UW Samenwerking toekomstbestendig te maken. Zijn deskundigheid op het gebied van financiële vraagstukken is onomstreden en zijn inzet wordt alom gewaardeerd. Uit het bericht van 25 augustus 2017 op de site van IJsselstein blijkt echter dat het Algemeen Bestuur van UW Samenwerking - en dat is dus ook ons college - vindt dat er reeds genoeg maatregelen genomen zijn. Daarmee is de wethouder met zijn terechte bezwaren buiten spel gezet. Als het college niet tot een verantwoorde aanpak kan komen inzake UW Samenwerking, kan het CDA geen deel blijven uitmaken van deze coalitie.”

Met het vertrek van het CDA verlies het college in IJsselstein zijn meerderheid. Het is onduidelijk wat de andere partijen (D66, GroenLinks en de SP) nu gaan doen.

Schandalig

Ronald Koehorst, van de grootste oppositiepartij LDIJ, heeft geen goed woord over voor de achtergebleven leden van het college: ,,Het is schandalig hoe met Van den Berg is omgegaan. Ze hebben in zijn afwezigheid achter zijn rug om de begroting van UW Samenwerking vastgesteld. Bovendien zetten ze op de gemeentesite dat het Algemeen Bestuur van UW Samenwerking - waarvan IJsselstein de helft vormt - tevreden is over de genomen maatregelen terwijl ze weten dat Van den Berg het er niet mee eens is.”

Volgens Koehorst zijn er drie opties voor de grootste collegepartij, D66: lijmen (,,kansloos’’), proberen met andere partijen een meerderheid te vormen of samen met de andere collegepartijen GroenLinks en SP ook de portefeuilles neer te leggen. Mochten ze als minderheid doorgaan, loopt de coalitie het risico bij een volgende raad te worden weggestemd. Na D66 gaat dan het initiatief voor een nieuw college naar de een na grootste partij, LDIJ.