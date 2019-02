Cel dreigt voor ‘stuntelschipper’ na pletten plezierjachtje op kanaal bij Breukelen

Het jachtje, met de naam Bornrif, kwam er veel minder goed vanaf. Het kon nog wel op eigen kracht naar een werf in Weesp varen, maar ter plekke bleek dat het niet meer te repareren viel. De romp was vervormd en de vloer binnen stond recht overeind. Ook de opbouw bleek zwaar beschadigd. De aanvaring betekende het einde voor het scheepje dat langdurig eigendom van een familie was. De opvarenden van de Bornrif hebben geen aangifte gedaan.



Na het ongeval voer het containerschip door. Of de schipper überhaupt iets van het ongeval heeft meegekregen, is niet duidelijk. Het is nog maar de vraag of er tijdens de rechtszitting, waarvoor nog een datum moet worden geprikt, meer licht op de zaak komt. De schipper is onvindbaar.