Celstraf en beroepsverbod voor fysio (55) die ontucht pleegde met patiënten

Rhenense panda's verliezen strijd om titel 'Dier van het Jaar'

15:47 De panda's Xing Ya en Wu Wen hebben de strijd om de titel 'Dier van het Jaar' verloren van politiehond Bumper. De herder die in dienst is bij de politie in Rotterdam kreeg meer stemmen dan de Rhenense panda's en ging er met de titel vandoor.