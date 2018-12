Celstraffen tot 10 jaar voor leden Utrechtse plofkraakbende

De mannen vormden een criminele bende die in 2015 en 2016 zeker 55 kraken zou hebben gezet. Het ging in alle gevallen om filialen van Albert Heijn, waarin ze het gemunt hadden op ING-geldautomaten. Voor 19 kraken vond de politie bewijs dat de mannen betrokken waren, onder meer in Utrecht, Nieuwegein, Leersum, Driebergen en Soest. De schade liep volgens ING op tot 770.000 euro, bestaande uit buit en kosten om de vernielde pinautomaten te vervangen.

De strafzaak tegen de mannen heeft acht dagen in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie had daarin straffen geëist tot 14 jaar cel. Justitie voerde in die zittingen al aan dat er een stortvloed aan bewijsmateriaal bestaat tegen de mannen. Dat onderstreepte ook rechter A. van den Boogaard nog eens, die het vonnis voorlas.

Dna

Zo is er dna-materiaal gevonden op kleding en inbrekersgereedschap van de mannen, of in vluchtauto’s die ze gebruikten. Ook werd gestolen geld gevonden in de woning van een van de verdachten. Dat was besmeurd met inkt, afkomstig uit een gestolen geldcassette en voorzien van unieke kernmerken.

Ook werden camerabeelden en afgeluisterde gesprekken tussen de mannen aangevoerd als bewijs. Volgens de rechtbank hielden de zeven plofkrakers er een criminele organisatie op na die ‘zeer brutaal en opvallend professioneel’ te werk ging.

Heterdaad

Bij de kraak in Soest in september 2016 werden drie van de zeven verdachten op heterdaad betrapt, toen een politiehelikopter hen vanuit de lucht bezig zag en hen ook ontdekte in een bouwkeet in de buurt.

Bijna alle kraken vonden midden in de nacht plaats, waarbij de automaten werden opengebrand of -getrokken of met een gasexplosie werden ontzet. Telkens grepen de daders in drie tot vier minuten tijd zoveel mogelijk geldcassettes. Daarna werd zoveel mogelijk geld verzameld en vluchtten zij in gestolen auto’s richting een garage in Rotsoord (Utrecht), een loods in Kerkdriel en later ook naar een garage in Nieuwegein.

Yassir El A.