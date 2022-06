‘Centraal Museum exposeert de als gammele stoel vermomde hoop dat geluk voor iedereen is weggelegd’

In het Centraal Museum is zondag eenmalig een stoel te zien die mijn voormalig wijkgenootje Gerrit Rietveld heeft ontworpen. Dat is op zich niet zo heel bijzonder, want het museum beschikt over een flinke Rietveldcollectie, waaronder genoeg stoelen, tafels en kastjes om een showroom op de meubelboulevard in Kanaleneiland mee te vullen. Maar dit stuk is uitzonderlijk omdat iemand het in de kringloopwinkel ooit voor een tientje op de kop heeft getikt.