Centraal Museum koopt topstuk van Utrechtse schilder Joachim Wtewael

Jack en Hen verkopen na 38 jaar hun Rietveldwo­ning: ‘We houden van het huis’

10:23 Een Rietveldwoning in de Utrechtse wijk Oog in Al is woensdag in de verkoop gegaan. De stadsvilla, aan de Robert Schumannstraat, werd in 1932 door architect Gerrit Rietveld opgeleverd en is een van de honderd Rietveldhuizen in Nederland. Aan het vrij unieke huis hangt ook een prijskaartje: het staat te koop voor 639.000 euro.