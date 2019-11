Centraal Museum opent tentoonstelling over Dick Bruna: ‘Utrecht houdt van deze man’

Grafisch vormgever Dick Bruna had een nauwe, innige band met Utrecht. De bedenker van de nijntje-boekjes vulde een groot deel van zijn tijd met het maken van affiches, tekeningen en promotiemateriaal voor Utrechtse bedrijven, verenigingen en de gemeente. Het is voor het eerst dat deze onbekende kant van de beroemde Utrechter wordt belicht op een tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht: Dick Bruna en Utrecht: hart voor elkaar.



Dat Dick Bruna veel meer deed dan het tekenen van nijntje, prentenboeken of de boekomslagen van de Zwarte Beertjes pocketreeks was bekend, maar dat de omvang van zijn overige werk zo groot is, wordt nu pas zichtbaar. In 2015, toen het atelier van Dick Bruna in het Centraal Museum werd geopend, kreeg het museum ook diens rijke collectie in bruikleen. Dozen vol met mappen met schetsen, ontwerpen, tekeningen en affiches worden sindsdien door het Utrechtse Atelier Abstederdijk geïnventariseerd.



,,We zijn nog bezig het allemaal te onderzoeken’’, zegt de conservator van de Dick Bruna-collectie, Yolanda van den Berg. ,,We hadden geen idee wat we konden verwachten. De hele collectie omvat nu meer dan 20.000 werken. Een groot deel van dat materiaal heeft een link met Utrecht.’’