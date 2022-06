Centraal Museum toont bijzondere Rietveldstoel, voor een tientje gekocht in de kringloopwinkel

Het Centraal Museum in Utrecht toont zondag een Rietveldstoel, die ooit door iemand voor ‘een tientje’ is aangeschaft in een kringloopwinkel, maar naar verwachting tienduizenden euro’s waard is. Dat laat een woordvoerster van het museum weten. De stoel, waarvan niet bekend was dat er een exemplaar van bestond, is gerestaureerd en wordt getoond op de Rietvelddag.

,,Veel mensen kopen iets bij de kringloop en hopen dat het bij een veiling tienduizenden euro’s waard is. Dat lijkt hier ook echt het geval te zijn.” Hoeveel de stoel precies waard is, is volgens de zegsvrouw moeilijk in te schatten. ,,Dat weet je pas als de stoel wordt geveild, maar de schatting van de koper is dat dit in de tienduizenden euro’s zal lopen.” De anonieme koper herkende de stoel na de aankoop ‘per toeval’ op de website van de producent van Rietveldmeubels, laat het museum weten.

Gerrit Rietveld heeft ooit een tekening van de stoel gemaakt, maar pas nu ontdekt het museum dat er een prototype van gemaakt is. De ontwerper combineerde de zitting ‘van zijn beroemde beugelstoel’ met een ontwerp dat hij had gemaakt voor de personeelsruimte van de Amsterdamse Bank. ,,We vermoedden destijds dat Rietveld naast een tekening ook een proefmodel van de fauteuil had gemaakt.” Toen het museum de stoel zag, vermoedden ze dus ‘al snel waar hij vandaan kwam’.

Het meubel is alleen zondag te zien in de Tuinzaal van het Centraal Museum in Utrecht.

