Central Gym geeft 24 uur lang training om geld op te halen voor onderzoek naar ziekte van lid Dylan (28)

Wesley Sneijder opent de sportmarathon vrijdagavond om 20.00 uur en de staf van Central Gym hoopt dat er 24 uur later flink gedoneerd is. In de tussentijd kunnen leden en niet-leden sportlessen afnemen waarvan de opbrengst geheel gaat naar onderzoek naar de ziekte van Huntington.

Samantha van Doorn legt uit waarom dat doel is gekozen. ,,De bekende worstelaar Joop van der Kaaij is aan de ziekte overleden. Zijn zoon, die bij ons traint, heeft pas gehoord dat hij het ook heeft. De levensverwachting is tien tot vijftien jaar. Dylan is pas 28, staat in de bloei van zijn leven, vreselijk als je zoiets te horen krijgt. We kregen al vaker verzoeken van leden om op gekke tijden te trainen, dus nu kunnen we het combineren. We gaan 24 uur aan de bak om zoveel mogelijk geld in te zamelen.’’