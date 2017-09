Chaos bij tijdelijke halte Uithof: ‘Zoveel mensen op zo’n kleine plek?’

Op sociale media circuleren foto‘s van honderden mensen die staan te wachten op een bus dan wel om de weg over te steken. Nu er gewerkt wordt aan de nieuwe tramlijn, is er maar één plek om de Heidelberglaan over te steken en daar is nu ook de tijdelijke bushalte.

Dit had de projectorganisatie van de Uithoflijn aan kunnen zien komen, stelt jongerenpartij Student en Starter. Die gaat morgen vragen stellen aan het college van b en w over de situatie die ze gevaarlijk noemt. ,,Zoveel mensen op zo’n kleine plek... Aan het begin van het collegejaar is het altijd drukker. Waarom kies je dan dat moment om de bushalte te verplaatsen?’’ vraagt raadslid Reinhild Freytag zich af.

Twee weken

Dat zit er volgens de projectorganisatie van de Uithoflijn niet in, maar de situatie is tijdelijk en duurt maximaal nog twee weken. ,,Het is een krappe plek’’, beaamt woordvoerder Diane Marbus. ,,We hebben gekeken naar een andere oplossing en of we de bushalte langer of breder konden maken, maar dat kon echt niet. Een tramlijn aanleggen lukt niet zonder overlast. We hebben verkeersregelaars ingezet en obstakels weggehaald om ruimte te maken. Daarnaast werken de bouwers met meer ploegen om de klus sneller te klaren.’’