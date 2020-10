Chaos in Utrechtse supermarkt na sluiting kroegen, gejuich als er weer een krat achterop een bagagedrager wordt gezet

Bewoners van wijk in Utrecht schrikken van gi­ga-verhoging parkeerta­rief: ‘Ik sla steil achterover’

2 oktober Bewoners met een auto voor de deur hebben geen goed woord over voor de Utrechtse plannen om de tarieven voor een vergunning fors omhoog te gooien. In de Utrechtse wijk Lombok, waar de prijzen waarschijnlijk in twee jaar tijd met 58 procent zullen stijgen, zijn autobezitters geschrokken van het voorstel. ,,Dit is wel zo’n giga-verhoging, hier sla ik steil van achterover.’’