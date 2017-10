Chaos in Zeister wijk Valckenbosch door omleiding busroute

Bewoners van de wijk Valckenbosch in Zeist worden overvallen door bussen die ineens door hun wijk rijden. De buurt is totaal niet bij de plannen voor het groot onderhoud van de Boulevard betrokken, maar heeft nu wel onverwacht twee bushaltes en enorm veel sluipverkeer door de nauwe straten.

Lijnbussen en bussen met 'geen dienst' die over de Burgemeester van Holthelaan en de Burgemeester van Tuylllaan rijden, bussen die elkaar niet kunnen passeren waardoor ze achteruit moeten rijden, auto- en vrachtverkeer door de wijk ondanks de borden verboden-in-te-rijden. Het is ineens dagelijkse praktijk in de normaal gesproken, op schoolverkeer na, rustige wijk.

Sietske van der Linden, bewoner en bestuurslid van de Stichting Groen Valckenbosch, is er vol van. ,,Op donderdag kreeg ik een brief van de gemeente dat er vanaf de maandag erop een reconstructie van de Boulevard gaat plaatsvinden. Slechts een paar dagen van tevoren moet ik lezen dat er ineens bussen door mijn straat gaan rijden. Iets waar we maandenlang last van gaan hebben."

Kinderen

In haar straat rijdt er elke paar minuten wel een bus langs. ,,De Van Holthelaan is een schoolroute. Er is een school in de wijk en veel scholen in de buurt. Ze fietsen hier met z'n vieren naast elkaar. Drie buslijnen, hulpdiensten en alle bussen met 'geen dienst' die op weg zijn naar hun parkeerplek gaan daar nu doorheen. Ik houd mijn hart vast. Kinderen zien geen gevaar." Op het moment dat ze dit zegt, haalt een auto een bus in, terwijl de bus net weer optrekt. Een aanrijding wordt nét voorkomen. ,,Daar hadden zomaar kinderen doorheen kunnen fietsen."

Van der Linden is vooral verbouwereerd dat de wijk niet is ingelicht. ,,We wisten van niets. Schandalig. Er zijn vanaf vandaag ook ineens parkeerverboden ingesteld in de laan. Daar hebben we nooit wat over gehoord. Er zijn moeders die hun kinderen van school komen halen. Die kunnen nu niet meer parkeren."

Slagboom

Ze snapt niet waarom het nodig is. ,,De bussen zouden over de Dalweg en Bergweg kunnen rijden. Dat zeggen de buschauffeurs ook. Die straten zijn veel breder. Het is een chaos in de wijk. Er rijdt ook veel sluipverkeer. Niet alleen auto's, maar ook vrachtwagens, zelfs met opleggers. Door de grote hoeveelheid klachten staat er nu een verkeersregelaar. Die houdt het verkeer tegen dat vanaf de Boulevard de Van Holthelaan in wil, maar níet het verkeer dat de andere kant op rijdt. Op de hoek Boulevard - Van Holthelaan is nu een slagboom geplaatst. Maar aan de Bergweg-kant is niets. Door deze maatregel zal het sluipverkeer alleen maar toenemen. Dan gaan ze rijden over de Van Tuylllaan. Ik pleit voor drempels. Dat haalt de snelheid uit de straat."