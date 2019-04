Chauffeur haalt baas Universiteit Utrecht elke dag thuis op; Kosten: bijna een ton

UpdateDe voorzitter van de Universiteit Utrecht (UU), Anton Pijpers, heeft vorig jaar voor ruim 124.000 euro reiskosten gemaakt. Het grootste deel daarvan was voor een dienstauto met chauffeur, staat in het declaratie-overzicht van de universiteit over 2018.

Driekwart van het bedrag ging op aan woon-werkverkeer vanuit Pijpers’ woonplaats Zutphen in de Volkswagen Passat van de universiteit naar Utrecht. De rest was voor dienstreizen, waarbij Pijpers soms ook gebruikmaakte van een taxi. De bestuursvoorzitter was daarnaast geregeld in het buitenland op reis. Daar verspijkerde hij bij elkaar nog eens 11.000 euro.

Twee auto’s

Woordvoerder Maarten Post van de Universiteit Utrecht zegt zich te realiseren dat 124.000 euro veel geld is. „Dat willen we dan ook beperken en daar hebben we al stappen voor gezet. Vorig jaar hadden we voor het gehele bestuur zelfs twee auto’s met chauffeur ter beschikking. De kosten zijn toegerekend aan de collegeleden al naar gelang hun feitelijk gebruik. We doen het inmiddels al met één auto minder. In die auto werkt Pijpers overigens hard, van ’s ochtends vroeg tot vaak ’s avonds laat.”

De kosten liepen mede zo hoog op doordat Pijpers in Zutphen woont: dat is 165 kilometer retour. Dat probleem lost zich op den duur op. „Hij komt dit jaar nog in Utrecht wonen”, aldus Post.

Onacceptabel declaratiegedrag