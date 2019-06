Chauffeur zegt ‘sorry’ voor ‘randdebiel’ die vrouw met rollator in Zeist opjoeg

Politie en justitie zien niets in plannen Nieuwe Zandpad

10:55 Politie en Openbaar Ministerie voelen niets voor de komst van het Nieuwe Zandpad in de vorm zoals Utrecht die deze week heeft gepresenteerd. Onder de huidige omstandigheden is de veiligheid in het gebied niet te garanderen, omdat de voorwaarden rond de nieuwe prostitutiezone afwijken van eerder gemaakte afspraken.