Check hoe gezond de lucht is op het Science Park

Ook al schijnt de zon en is de lucht helder blauw, dan kunnen er alsnog ongezond veel vervuilende deeltjes in de lucht zitten. Luchtvervuiling is onzichtbaar. Om toch te kijken of de lucht schoon is, zijn over het terrein van Utrecht Science Park twintig sensoren verspreid die de luchtkwaliteit meten. Dit experiment, Living Lab Air, gaat vandaag van start.



Het lab is onderdeel van het USP Innovatielab Leefomgeving, waarin het RIVM, de Universiteit Utrecht en de stichting Utrecht Science Park sanenwerken. Het lab geeft ruimte aan experimenten die de gezondheid en leefomgeving proberen te verbeteren. Aan het experiment in De Uithof in Utrecht werken ook het onderzoeksinstituut TNO, Luchtradar en buitenreclame-exploitant JCDecaux mee.