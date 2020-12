‘Chille’ Snapchat-date wordt nachtmerrie: Utrechter krijgt twee jaar cel voor verkrachting 14-jarig meisje

Terwijl Heuvelrug een woningpro­bleem heeft, staat terrein van de jeugdgevan­ge­nis in Overberg al tien jaar leeg

10:38 Na tien jaar leegstand is nog niet duidelijk wat de Rijksoverheid van plan is met het terrein van de voormalige jeugdgevangenis in Overberg. De VVD in Utrechtse Heuvelrug is wel klaar met het getreuzel van het Rijksvastgoedbedrijf en ziet kansen voor woningbouw op het 6 hectare grote terrein.