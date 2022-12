Chillen in vrije tijd? Ilona en Valerie niet: tweeling rent hele wereld over en vervult wensen van ongeneeslijk zieken

Vloggende wijkver­pleeg­kun­di­ge Eline kreeg een burn-out (maar daardoor wél haar droombaan)

De druk op de zorg neemt toe, waardoor wijkverpleegkundigen overbelast raken. Om te laten zien wat zij doen, start wijkverpleegkundige Eline van Wijngaarden (31) als vlogger. Op YouTube en via Omroep Max laat zij zien wat ze meemaakt. Hiermee gaat ze viraal. Tot ze een jaar later in een burn-out belandt.

14 november