‘China-geld’ over: 18.000 euro voor bezoek van de Dalai Lama of toch liever besteden aan goede buur?

Een uitnodiging aan de Dalai Lama, een donatie aan het zwaar getroffen Oekraïne of het verstevigen van de samenwerking met de buren? De voorstellen om 18.000 euro uit te geven die Utrecht overhoudt nu ze afscheid neemt van de Chinese provincie Guangdong, buitelden woensdag over elkaar heen in het provinciehuis.

Het stopzetten van de vriendschapsband met Guangdong was in een vergadering van Provinciale Staten na eerdere debatten een formaliteit. De vraag wat er moet gebeuren met 18.000 euro die nog op de plank ligt voor bezoeken over en weer, zorgde volop voor discussie.

JA21 stelde voor het geld te doneren aan Oekraïne dat zwaar lijdt onder de oorlog met Rusland. De VVD zag meer in het verder verstevigen van de samenwerking met regio’s in Nederland of België en Duitsland.

Door China ingelijfd

De Partij voor de Dieren zocht het ‘dichter bij China’. Volgens Statenlid Hiltje Keller zou de provincie er goed aan doen met het geld de Dalai Lama uit te nodigen voor een gesprek over mensenrechten. De Dalai Lama is de verbannen spirituele leider van Tibet, dat in 1950 door China is ingelijfd.

Uiteindelijk haalde geen enkel voorstel om de 18.000 euro uit te geven een meerderheid. Het overgebleven geld komt daarmee terecht in de algemene middelen.

