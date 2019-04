Chinese jongen gevonden op Utrecht CS: al dagenlang zoektocht naar familie

UpdateOp Utrecht CS is in de stationshal een Chinese jongen gevonden. Al dagenlang is onbekend wie hij is, mede omdat hij geen papieren bij zich heeft. Tot dusver heeft niemand zich gemeld vanwege vermissing van de jongen, die rondzwierf op zoek naar zijn vader.

De politie schat de leeftijd van de jongen tussen de 12 en 16 jaar oud. Hij had alleen een rugzak bij zich met kleding. Aan de hand van die volgens een woordvoerder ‘redelijke unieke’ tas probeert de politie de herkomst van de jongen alsnog te achterhalen.

Tolk

Met behulp van een Chinese tolk is inmiddels met de jongen gesproken. Daarbij is echter niet duidelijk geworden wie zijn familie is of waar hij verbleef voor zijn vondst in Utrecht. ,,Hij had heel weinig te vertellen of wil heel weinig vertellen”, klinkt het. De politie zag in zijn verhaal geen aanknopingspunten om verder mee te gaan en komt daarom nu naar buiten met gegevens over de jongen, die blijft herhalen op zoek te zijn naar zijn vader.

Bewust is gekozen voor het niet direct publiceren van een foto van de ‘vondeling’, omdat dit gelet op zijn privacy volgens de politie een ‘heel heftig’ middel is om direct in te zetten. Die foto volgt mogelijk later alsnog, als niet meer achtergrond over de jongen bekend wordt aan de hand van de nu gedeelde informatie.

Raar verhaal