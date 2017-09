Chinese juf kan Nederlandse directheid wel waarderen

Nadat Wessel vorig jaar naar China afreisde, is het nu de beurt aan Sonia, die sinds 21 augustus in Nederland is en op 4 oktober weer teruggaat. Woensdagmiddag geeft ze samen met Wessel een les Global Perspective (vergelijkbaar met het vroegere maatschappijleer) aan 5 vwo van het Cals College Nieuwegein.

Ze krijgt na haar openingsvraag ‘of China in de toekomst een bedreiging voor andere landen is’ meteen een voorbeeld van de Nederlandse directheid, want een leerling legt haar het vuur na aan de schenen over de Chinese inmenging in Tibet en de in zijn ogen nog te grote verering van Mao.

Volledig scherm De Chinese docent Sonia stond woensdagmiddag voor de klas van 5 vwo op het Cals College in Nieuwegein. © Koen Laureij

Sonia laat zich echter niet uit het veld slaan, wijst erop dat die verering inmiddels lang zo groot niet meer is en zegt zelfs dat ze de Nederlandse directheid wel kan waarderen. Het heeft bovendien ook voordelen. Zo duurt het vanwege de Chinese gereserveerdheid soms lang in China voordat een jongen van een meisje weet dat ze verliefd op hem is, of omgekeerd. ,,Ze zullen het niet snel zeggen, ze moeten het maar uit de daden van de ander afleiden’’, zo legt ze tot grote hilariteit van de klas uit.

Quote Dat viel me in China ook meteen op; er is geen interactie met leerlingen zoals in Nederland Wessel Fledderus, docent

Een groot verschil tussen de onderwijssystemen in beide landen is volgens Sonia dat in China nog altijd alles in het teken staat van de examens, die nodig zijn om te worden toegelaten tot prestigieuze universiteiten. Chinese bovenbouwleerlingen maken daarom lange dagen, luisteren in de klas aandachtig en zijn zeker het laatste jaar met niets anders bezig dan hun studie. Wessel: ,,Dat viel me in China ook meteen op; er is geen interactie met leerlingen zoals in Nederland.’’

Studie