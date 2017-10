Christenunie Vijfheerenlanden wil aandelen Eneco behouden

De colleges in de drie gemeenten hebben ervoor gekozen het aandelenpakket van Eneco af te bouwen en kunnen hiervoor een eenmalige verkoopopbrengst tegemoet zien. De ChristenUnie vindt echter dat het beter is nu te kiezen voor structurele dividendinkomsten in plaats van in één keer te cashen. De christelijke partij is van mening dat Eneco, met een jaarlijkse investering in de Nederlandse energietransitie van rond de driehonderd miljoen euro, een breed publiek belang dient.