Circus Dafne bij opening Nike Store

Ze is nog steeds de gewone, aardige Dafne uit Oog in Al, die voor iedereen de tijd neemt. Maar tegelijkertijd is ze een wereldster omgeven door alle toeters, bellen en drukdoenerij. Bij de opening van de Nike Store in Hoog Catharijne wordt duidelijk wat een wereldberoemde atlete nog meer moet doen dan alleen hard trainen. Als Dafne voor de officiële opening poseert voor de fotograaf van haar sponsor Nike wordt ze omringd door een paar stevige beveiligers die het publiek op veilige afstand houden. Een visagiste met een kwastje make-up en een bus haarlak wijkt niet van haar zijde.

Binnen lopen meisjes van het Amerikaanse sportkledingmerk nerveus heen en weer met mapje onder de armen en oortjes in. Alles is strak geregisseerd en de mediavertegenwoordigers van onder meer RTL Boulevard, Fox, RTV Utrecht, Runners World en AD krijgen allemaal vijf minuten de tijd om met Dafne Schippers te praten. Tussendoor is daar steeds even de visagiste die het haar van Dafne goed doet.

Volledig scherm Atlete Dafne Schippers tijdens de opening van een nieuw filiaal van Nike in Utrecht. © ANP

Dafne zelf oogt uiterst ontspannen. Ze kent deze wereld inmiddels. Maar ze geniet bovendien van haar vakantie. ,,Lekker bij bij mijn ouders in Oog in Al. Ik slaap veel, eet dingen die ik tijdens het trainingsseizoen niet eet. Patat? Ja hoor, lekker.'' Ze drinkt ook wel eens een glaasje alcoholische drank en zit op terrasjes. Volgende week gaat ze een paar weken op vakantie in het buitenland. ,,Ik weet nog niet waarheen? Maar ik hou geen rekening met de kans dat er Nederlanders zijn. Dat maakt me niet zo veel uit. In de stad word ik ook wel herkend, dat hoort erbij. ''

Net zoals openingen van Nike Stores, zoals deze van 1100 vierkante meter in Hoog Catharijne. Het hoort bij haar werk als boegbeeld van haar sponsor Nike, maar ze heeft ook wel wat met deze nieuwe Nike Store. ,,Want als kind, lang voordat ik bekend werd, was ik al Nike-gek. Nog steeds ben ik verslaafd aan sneakers van Nike, vooral Air Max. Ik hoef de spullen nu niet meer te kopen, maar ik zou hier zeker komen als ik niet werd gesponsord.''

Volledig scherm Dafne Schippers werd bij de opening geïnterviewd door Domien Vershuuren, dj van 3FM. © Foto AD

Beneden in de Nike Store is het nog voller gestroomd met fotografen en genodigden. Domien Verschuuren, dj van 3FM doet een kort vraaggesprek met Dafne en een aantal geselecteerde kinderen mag een vraag stellen aan de wereldkampioen op de 200 meter. Wat was nog meer een droom van je om te worden behalve atlete, vraagt een jongetje. ,,Juf'', is het antwoord van Dafne. ,,Ik heb een paar jaar op de PABO gezeten, maar toen duidelijk werd dat ik stappen kon maken met atletiek ben ik daar mee gestopt.''