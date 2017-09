Cityplaza houdt eigen kerstmarkt na vertrek van bestaand evenement

Kerstmarkt Midden-Nederland keert dit jaar niet meer terug in Nieuwegein. De samenwerking met winkelcentrum Cityplaza is na twee editie’s van de kerstmarkt stopgezet. Reden voor het winkelcentrum om zelf een kerstmarkt te organiseren.

De vernieuwde kerstmarkt in december duurt acht dagen en is ook op Tweede Kerstdag open. Net als de winkels op Cityplaza. Er komen meer dan vijftig kerstchalets die vooral rondom De Markt komen te staan. Dat is het binnenplein in het hart van het winkelcentrum.

Kerstboom

Op het binnenplein komt een tien meter hoge verlichte kerstboom te staan. ,,Er is volop livemuziek op verschillende plekken en ook de kerstman loopt rond. We willen naar mobiel entertainment, dus de artiesten verplaatsen zich over de markt. Ook komt er bij de bekende ‘Jumbokuil’ een apres ski café’’, zegt evenementenorganisator Antonie Zuiderwijk van Cityplaza.

De kerstmarkt zoekt aansluiting met de weekmarkt. Vanaf zaterdag keert de zaterdagse markt van parkeerterrein West terug naar de binnenstad ten oosten van Cityplaza.

Bezoekersaantallen

De Kerstmarkt Midden-Nederland zoekt ondertussen een nieuwe plek in een gemeente in de buurt, zoals Houten of IJsselstein. De kerstmarkt stond in 2015 en 2016, op het Plein in het centrum van Nieuwegein.