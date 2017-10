Claudia de Breij haalt ruim 45 duizend euro op voor ouders van kankerpatiëntjes

Ze besloot een stichting op te richten om ouders van een kind met kanker te ondersteunen. Het benefietconcert Mag ik dan bij jou was de start van de gelijknamige stichting. ,,Kinderen en kanker zijn woorden die ik eigenlijk liever niet in één zin zie. Dat dit af en toe wel gebeurt, is alleen te verdragen als er maximale veiligheid, troost en natuurlijk de allerbeste medische hulp wordt geboden’’, vertelt De Breij.