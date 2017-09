Claudia de Breij ontroert met miniconcert voor kankerpatiëntjes

,,Het was heel gaaf”, vindt Macha (17). Haar verzoeknummer, Hey Jude van The Beatles, werd gezongen. ,,Zo leuk dat ze dat doet! De verpleegsters doen ook al heel erg hun best om het leuker te maken in het ziekenhuis, maar dat Claudia de Breij langskomt maakt het nog leuker.”



Een jongen met een Angry Birds-petje pingelt op de piano. Platiny-Messy is vijf jaar oud, komt uit Roemenië en spreekt geen Nederlands. Toch doet hij vol plezier mee met Hoofd, schouders, knie en teen. Ja, de liedjes die De Breij zingt vind hij erg leuk. En met haar op de foto al helemaal! ,,Wat ben jij cool zeg!”, vindt De Breij. ,,Het raakt me om de kinderen hier zo te zien. Het is makkelijker om voor een zaal van duizend man te spelen, dan voor deze mensen. Maar ze hebben al genoeg verdriet om zich heen, dus ik hou me groot. Vanavond heb ik wel even een borrel nodig.”