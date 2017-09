Cliënten doen inspiratie op voor eigen expositie in Slot Zeist

De cliënten worden rondgeleid door gidsen van Gilde Zeist. Die laten ze de prachtige zalen en schilderijen zien die het Slot herbergt. Maar zelf zijn de cliënten ook getalenteerde kunstenaars, vertelt Katherina Casse van netwerk Samen voor Zeist, die intermediair is in dit bijzondere project. Ze vervolgt: ,,We hebben al een naam voor de expositie: Slot Zeist Outside In. Kunst die door deze mensen gemaakt wordt, wordt namelijk ‘outsider art’ genoemd, dus we vonden dit wel toepasselijk. Voor hen is het superleuk dat ze ‘eruit’ gaan met hun kunst. Sommigen hebben zelfs al schetsen gemaakt.’’



De expositie, die vanaf maart te zien is in Slot Zeist, zal een verscheidenheid aan kunst laten zien, vertelt Casse. ,,Beelden, schilderijen, etsen, papier-maché. Er zal misschien een schilderij van een prinses tussen zitten of een gedekte tafel. Het is leuk voor iedereen in Zeist om te zien, omdat het heel herkenbaar is.’’