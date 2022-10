Cliënten overgeplaatst na vernietigend besluit inspectie, maar tóch stopt Utrechts thuiszorgbedrijf niet

De meeste statushou­ders die met voorrang een sociale huurwonin­gen kregen, zijn in Overvecht komen wonen

De statushouders die via de omstreden Utrechtse voorrangsregel een huis toegewezen hebben gekregen, zijn vooral in Overvecht terecht gekomen. Ook relatief veel mensen met een verblijfsvergunning zijn komen wonen in Kanaleneiland en in Zuilen. De reden is simpel: tijdens de versnellingsactie kwamen hier de meeste sociale huurwoningen beschikbaar.

