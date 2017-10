Clubheld Xenia Schönfeld ziet MHV Maarssen als een bedrijf

Als Xenia Schönfeld door haar raam naar buiten tuurt, ziet ze de velden van 'haar' Maarssen liggen. De duo-voorzitster van de hockeyclub met ongeveer 1.500 leden kocht onlangs een stuk grond naast het complex. Ze bouwde er samen met haar buren een witte twee-onder-een-kapwoning op. „Het heeft me veel opmerkingen opgeleverd”, zegt ze grinnikend voor het clubhuis. „De meeste mensen snappen dat het niet hoeft uit te maken of ik er wel of niet ben.” Schönfeld werd in juni vorig jaar samen met René Kirkels door de leden benoemd tot voorzitter van de club. Het duovoorzitterschap werd geboren uit noodzaak. De ledengroei van veertig procent in de laatste vier jaar had zijn weerslag op het tijdsbeslag van het hoofd van de club. De oplossing? Kirkels nam de hockeygerateerde zaken voor zijn rekening, Schönfeld de verenigingszaken. In het dagelijks leven is ze interim-manager voor het bedrijfsleven. Beiden besteden gemiddeld vijftien uur per week aan MHV Maarssen, zo schat Schönfeld in.

Verenigingsmens

Als kind van hockeyende ouders was het voor Schönfeld een vanzelfsprekendheid dat ze zich als klein meisje aanmeldde bij SCHC in haar vroegere woonplaats Bilthoven. Ondanks het beoefenen van andere sporten bleef ze hockeyen tot haar studententijd. De latere bestuursfuncties bij studenten- en faculteitsverenigingen kwamen niet uit de lucht vallen. „Ik ben opgegroeid met het idee dat je ook wat moest doen voor de vereniging waarvan je lid was. Dat kan veel zijn, dat kan minder zijn, maar ik sla er vaak in door. Ik ben echt een verenigingsmens. De club moet je met elkaar maken en dragen, dus dan dien je ook je steentje bij te dragen.”



Ze mengde zich als hockey-ouder in de begeleiding van haar kinderen bij MHV Maarssen en breidde haar werkzaamheden uit naar de activiteitencommissie voor de jeugdleden en de oprichting van een veteranenteam. De club heeft een metamorfose ondergaan onder het nieuwe bewind, schetst Schönfeld. „Van het clubje met 800 leden dat kan draaien op een paar hardwerkende vrijwilligers, moeten we toe naar een club die als bedrijf wordt gerund.” De club heeft zes mensen in dienst en is volgens Schönfeld op alle vlakken geprofessionaliseerd. Ze neemt geen genoegen met halfbakken werk. „Anders missen we kansen.” Een vijfde veld staat hoog op het wensenlijstje. Opmerkingen en gemor gaat Schönfeld niet uit de weg. „Ik roep gekscherend dat zondag mijn vrije dag is, omdat ik dan zelf speel. Maar je ontkomt er niet aan. We zijn er altijd en laten als bestuur zien dat we er zijn. Ik schrijf opmerkingen op in een kladblokje en kom erop terug. Als je niet kan relativeren, moet je dit niet doen.”