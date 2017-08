Clubhopper Jean-Christophe Bahebeck voelt zich al thuis bij FC Utrecht

Noem hem gerust een clubhopper. Utrecht is immers al zijn zesde standplaats. Maar Paris St. Germain ziet het blijkbaar in hem zitten, anders was de 24-jarige Jean-Christophe Bahebeck al verkocht. Toch zorgt de moordende concurrentie in de Parijse hoofdstad dat talenten als hij steevast worden verhuurd. In het geval van Bahebeck aan Troyes, Vallenciences, Saint-Étienne en Pescara, en nu dus aan FC Utrecht.

Zelf vindt hij dat geen enkel probleem. Integendeel. Want, zo zegt de Franse spits, elk avontuur is leerzaam en overal steek je qua voetbal nieuwe dingen op. Ook in de eredivisie, die hij verkoos boven een verlengd verblijf bij Pescara Calcio. De Italiaanse club degradeerde vorig seizoen naar de Serie B.

,,Ik ben nu een paar weken in Utrecht en merk hoe anders het voetbal hier is. Veel opener. Dat ligt me wel.'' Hij is snel en behendig, zo bleek bij zijn eerste basisoptreden tegen FC Groningen. Kwaliteiten die in Italië minder tot hun recht kwamen. ,,Daar is het voetbal vooral tactisch. Trainers gooien de defensie potdicht. Hier in Nederland wordt meer met het hart gevoetbald.'' Bahebeck toonde in Groningen aan waarom FC Utrecht hem al zo lang in het vizier heeft. Soms had hij iets weg van een slangenmens, zoals hij zich met losse heupen door de vijandelijke defensie heen wilde wurmen.

Dynamisch systeem

Natuurlijk moet hij wennen aan de visie van trainer Erik ten Hag. ,,Met twee spitsen in zo'n dynamisch systeem, zo heb ik nog nooit eerder gespeeld. Maar hoewel ik nog genoeg verkeerde keuzes maak, merk ik wel dat het fun is om zo te spelen.''

Quote Iedereen ziet hoe goed deze gast kan voetballen. Als hij de bal heeft, gebeurt er iets Yassin Ayoub Yassin Ayoub, een van de spelers die voor de aanvoer naar Bahebeck moeten zorgen, voorziet ook geen aanpassingsproblemen. ,,Iedereen ziet hoe goed deze gast kan voetballen'', aldus de middenvelder. ,,Als hij de bal heeft, gebeurt er iets. Hij is constant in beweging en daardoor meestal aanspeelbaar. Dat is prima voor de combinaties en de wijze waarop wij willen voetballen. Nu moeten we de samenwerking nog verder finetunen.''

Zijn gulle lach bewijst hoeveel plezier Bahebeck in voetbal heeft. ,,Dat klopt. Als ik het naar mijn zin heb, geniet ik. Bij Utrecht ben ik prima opgevangen. Het is een familiaire club. Met sommige jongens had ik meteen al een heel goed contact.'' En belangrijk: er staat een prima selectie. ,,Als je zag hoe we in Groningen speelden... Sommige combinaties waren heerlijk. In zo'n ploeg speel ik graag. Ik voel de drang naar voren, dat maakt me blij. Hier denken ze aanvallend. De concurrentie gaat fel zijn, maar dat is alleen maar goed. Hoewel ik de Nederlandse competitie lastig kan inschatten, denk ik dat we top 4 moeten kunnen spelen. Misschien derde.''