Co Adriaanse, de eerste aankoop van FC Utrecht: ‘Of ik écht 125.000 gulden heb gekost, weet ik nu nog steeds niet’

Flat 11 in Zeist krijgt binnenkort naam van vogelnest, bewoners kunnen het niet geloven: ‘Waar slaat dat op?’

30 juni Het is onwaarschijnlijk dat de iconische Flat 11 in Zeist binnenkort die naam nog draagt. Corporatie Woongoed is vast van plan om er de naam van een vogelnest op te plakken, in stijl met die van nieuwe woongebouwen in de omgeving. Tot ongeloof van een groepje bewoners van weleer. ,,Dit is gewoon Flat 11. Iedereen in Zeist weet dat.”