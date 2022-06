Coalitie in Lopik is rond: CU/SGP gaat in zee met CDA

Formateur Bert de Leede is tevreden: ,,Het proces om tot elkaar te komen is vlot verlopen. Beide partijen delen inhoudelijk veel ambities.’’

Zelfstandig

Ondanks dat het CDA vorig jaar uitsprak dat Lopik op zoek moest naar een geschikte herindelingspartner, schikt ze zich nu in de wens van de meerderheid van de kiezers dat Lopik zelfstandig moet blijven. Dat was het belangrijkste verkiezingsitem van CU/SGP.

CDA-fractievoorzitter Adrie Strien erkent dat de situatie inmiddels veranderd is: ,,Financieel staan we er gunstiger voor, dankzij extra middelen van het Rijk. Wat voor ons het belangrijkst is, is de dienstverlening aan de inwoners op orde te krijgen en hoe daar te komen. En daarover hebben we goede afspraken kunnen maken. Het coalitieakkoord gaat uit van zelfstandigheid. Dat vinden wij ook gepast, gezien het geluid dat onze inwoners hebben laten horen.’’