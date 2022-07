Coalitie Lopik wil jaarlijkse dorpsgesprekken: ‘Er is meer dan genoeg om over te praten‘

,,Met alle ontwikkelingen die op ons afkomen is er meer dan genoeg om over te praten’’, zegt fractieleider De Leede van de grootste partij. ,,De hele wereld staat op zijn kop, en iedereen merkt daar iets van. Het is niet de bedoeling dat het op die avonden over losse stoeptegels gaat. We hebben te maken met regio-overstijgende onderwerpen, waar de gemeente beleid op zal moeten maken. Het is van groot belang daarover met de inwoners in gesprek te blijven.’’