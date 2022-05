Coalitiegesprekken Lopik vastgelopen, CU/SGP praat verder met CDA

Een afstandsbe­die­ning in een magnetron stoppen: geen goed idee, merkte dit zorgcen­trum in Amerongen

Een brandje in een woonzorgcentrum De Ridderhof in Amerongen liep zaterdagavond met een sisser af. De oorzaak: een bewoner had een afstandsbediening in de magnetron gestopt nadat deze nat was geworden.

