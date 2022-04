Coalitievorming Lopik: CU/SGP en Hart voor Lopik praten verder

Dat de huidige wethouders Gerrit Spelt (CDA) en Johan van Everdingen (VVD) daarmee definitief exit zijn wil De Leede nog niet bevestigen: ,,Dat kun je nog niet zeggen. We zijn aan het daten, maar we zijn nog niet getrouwd.’’ Beide verkiezingsprogramma’s moeten voldoende overeenkomen voor de deelnemers om heil te zien in het vormen van een coalitie.

Samenwerking

De Leede laat zich er ook niet over uit of een samenwerkingsverband met eventueel drie (deeltijd-)wethouders een optie is, zoals tussen 2010 en 2014 bestond (CDA, CU, PvdA). ,,Geen idee. We gaan volgende week verder praten. Niet iedereen is al terug van paasvakantie.’’ Een formateur hebben de partijen niet meer nodig voor de onderhandelingen, zegt hij: ,,We gaan het zelf doen.’’