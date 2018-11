Cobra Cutter blust brand aan boord van binnenvaartschip

Aan boord van het binnenvaartschip was brand ontstaan in de elektronica waarbij veel rook vrij kwam. hierdoor kwam er veel rook vrij. Omdat de brandweer het vuur niet uit kreeg door de kleine ruimtes en de enorme hitte werden meerdere eenheden uit de omgeving opgeroepen. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan, wel is de boot zwaar beschadigd geraakt.