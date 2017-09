College IJsselstein stapt op om samenwerking Montfoort

Volgens Baerveldt die als eerste het woord nam had het college niet langer het vertrouwen van de raad en wilde het een aangekondigde motie van wantrouwen niet afwachten. Hij bestreed het beeld dat er de afgelopen maanden niets gebeurd was. Hans Lappee vond in zijn afscheidsrede “dat de raad IJsselstein te schande maakte en dat het de afgelopen weken een walgelijke vertoning was geweest”. Ook memoreerde hij dat het VVD-wethouders waren (de VVD zit nu in de oppositie – red.) die mede aan de wieg hadden gestaan van UW Samenwerking. Marijke van Beukering (D66) vond het vooral jammer dat over de ambtelijke samenwerking een politieke in plaats van een inhoudelijke discussie werd gevoerd.