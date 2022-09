College Utrechtse Heuvelrug stemt in met bouw 48 woningen voor ouderen met zware dementie

Nergens stijgt aantal mensen met dementie zo hard als in Utrecht: ‘Gemeenten onvoldoen­de voorbereid’

Het aantal mensen met dementie in de regio Utrecht is in 2050 verdriedubbeld. Daarmee laat Utrecht de sterkste stijging zien van Nederland. Volgens Alzheimer Nederland bereiden gemeenten gemeenten zich hier onvoldoende op voor.

