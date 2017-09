College wil overal betaald parkeren in centrum Veenendaal

Parkeren in het centrum van Veenendaal moet anders. Geen straten meer voor vergunninghouders, maar één groot gebied met betaald parkeren. Bewoners met parkeervergunning kunnen dan overal in het centrum hun auto achterlaten. Tegelijkertijd kan iedere bezoeker dan ook - betaald - voor hun deur parkeren.

Het is een plan van burgemeester en wethouders samen met het parkeerpanel. Dat is een adviesgroep waar bewoners, ondernemers, pandeigenaren en instellingen in zitten. In het voorstel komen er twee parkeerzones in Veenendaal: binnen de centrumring en buiten de centrumring. De grens is de autoring Raadhuisstraat, Kleine Beer, Bevrijdingslaan en Weverij om het winkelcentrum heen. Ook enkele woonbuurten liggen binnen die ring.

Op dit moment zijn er binnen de centrumring straten met betaald parkeren en straten waar alleen bewoners met een vergunning mogen parkeren. Dat verandert in het voorstel, want dan krijgt het hele centrum de functie betaald parkeren. Dat betekent dat in de woonbuurten mensen geen parkeervergunning (of ontheffing) meer krijgen voor hun eigen straat of buurt. In plaats daarvan krijgen bewoners een vergunning (maximaal drie per huishouden) die geldt voor het hele gebied binnen de centrumring. Het gevolg is dat het kan voorkomen dat ze in een andere straat moeten gaan staan.

Eenvoudiger

Het idee achter het plan is de parkeerdruk in het centrum beter te regelen en te spreiden. Bovendien moet het nieuwe systeem het voor de bezoeker eenvoudiger maken. Een bezoeker van het centrum kan overal - betaald - parkeren, ook op wat nu nog straten voor vergunninghouders zijn. Het parkeerterrein bij theater De Lampegiet komt dan straks ook voor iedereen, bewoners incluis, beschikbaar.

Het parkeerpanel adviseert in een schil om het centrum vergunningparkeren te gebruiken in woonstraten waar de bewoners last hebben van parkeerdruk. In gemengde straten met woningen en winkels buiten het centrum zou dan een blauwe zone moeten komen. In totaal gaat het om 27 maatregelen die deze maand ter beoordeling worden voorgelegd aan de raadscommissie.