Commissaris van de Koning Hans Oosters: ‘Woningbouw allerhoogste prioriteit voor Utrecht’

Volgens Oosters is in Nederland te lang gewacht om in actie te komen rond het bouwen van woningen. ,,Nu is het zowel in stedelijke als in landelijke delen van onze provincie een urgent probleem.’’ Jongeren kunnen niet blijven wonen in het dorp waar ze opgroeien, vervolgde hij. ,,Docenten, verpleegkundigen en politiemensen kunnen zich geen woning permitteren in de stad waar zij werken.’’

Oosters stelde dat de provincie Utrecht met ‘maar liefst 87.500 woningen’ bijdraagt aan de nationale woonopgave voor 2030. ,,Utrecht levert ook boter bij de vis door in de meerjarenbegroting een forse bijdrage opzij te zetten voor deze verwachtingsvolle ontwikkelingen.’’

Flinke opgave door opvang vluchtelingen en statushouders

De opvang van Oekraïners, andere vluchtelingen en statushouders stelt de provincie en de 26 Utrechtse gemeenten in 2023 net als in 2022 voor een flinke opgave, aldus de commissaris. ,,Veel mensen zullen komend jaar een goede en veilige plek moeten vinden in onze provincie.’’

Oosters stond in zijn toespraak ook stil bij het terugdringen van de stikstofuitstoot door de landbouw om natuurherstel mogelijk te maken. Ook dit dossier is in Den Haag op de lange baan geschoven, zei hij. Utrecht pakt volgens hem de handschoen nu op ‘in een tempo dat te volgen is voor onze mensen en ondernemers. “En op een wijze die bijdraagt aan herstel van wederzijds vertrouwen. Niets meer en niets minder.’’

Het vertrouwen in de overheid en de landelijke politiek is niet bijster hoog, stelde de commissaris van de koning. Toch is er volgens hem alle reden om op 15 maart te gaan stemmen voor Provinciale Staten. ,,Duidelijk is dat de provinciale overheid een steeds belangrijker rol krijgt bij de grote maatschappelijke vraagstukken die landelijk en internationaal spelen. Opgaven die niemand in onze provincie onberoerd laten.’’

