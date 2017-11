Compromis koopzondag kan CDA Veenendaal nog niet bekoren

Bovendien willen SGP en ChristenUnie uitstel, omdat ze vinden dat de burger geen kans heeft gehad om in te spreken over het nieuwe plan. Vooral omdat mensen in wijken geconfronteerd kunnen worden met 52 koopzondagen in de supermarkt om de hoek.



Het CDA is geen voorstander van een koopzondag, maar wil niet dat zaken en bedrijven straks het Veenendaalse centrum gaan mijden. Helsen wil echter vooral een compromis waar iedereen achter staat. ,,We moeten van de discussie af, zorgen dat we niet over een half jaar weer over de koopzondag praten." Helsen toonde daarom begrip voor het idee van uitstel. ,,Liever iets later zodat iedereen de kans krijgt zijn zegje te doen en dan een beslissing nemen, dan dat de discussie maar door blijft gaan."