Compromis of kiezersbedrog? D66 heeft z’n oude, vertrouwde besluiteloosheid herwonnen

Onmiddellijke woningbouw in de polder Rijnenburg zou een absolute voorwaarde zijn voor deelname aan het nieuwe college. Dat onwrikbare standpunt had wat voeten in de aarde, want in de voorgaande jaren had D66 op dit onderwerp net zolang gewikt, gewogen, geschipperd en gedraaid dat het alle mogelijke opvattingen had gehuldigd.



Maar nu was het menens. Een breekpunt! Als geoefend D66-watcher hield ik een voorzichtige slag om de arm. ‘Voor de zekerheid kunnen we beter de volgende coalitieperiode afwachten’, schreef ik op deze plek.