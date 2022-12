Concertgangers in TivoliVredenburg massaal van mobieltjes beroofd: ‘Op zo’n schaal is nieuw voor ons’

poll Singelcon­cert een enorm succes: wordt dit een nieuwe traditie of blijft het bij een eenmalig hoogtepunt?

Zo'n vierduizend mensen luisterden zondagavond naar het openlucht concert op een drijvend podium in de Utrechtse singel. Dit was het eerste ‘singelconcert’ ooit en een ‘enorm succes’ volgens de organisatoren. Wordt dit gratis fenomeen à la het Prinsengrachtconcert een nieuwe traditie of was dit een eenmalig hoogtepunt?

13 september