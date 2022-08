Concetta (70) komt met een tas vol de kringloopwinkel uitgelopen, maar ze heeft niet gevonden wat ze zocht

Vandaag komt ze naar buiten met een tas, een waterfles (voor onderweg), een notitieblokje, kerststickertjes, twee cd’s, plastic bekers (voor als we buiten eten) en een harkje voor haar zus (die doet vrijwilligerswerk in tuinen in Overvecht). ,,Ik zocht een bezem en een stoffer en blik. Maar die heb ik niet gevonden.’’