Concurrentie voor Great Barrier Reef: ook de Singel krijgt onderwaterrif (maar reken niet op koraal)

Het kunstmatige rif van De Bont is een modulair bouwsysteem. Het is een soort lego dat bestaat uit holle betonblokken van elk 20 kilo, die aan elkaar vastgemaakt kunnen worden. Deels gemaakt van restproducten waardoor bij fabricering de CO 2- uitstoot de helft minder is. ,,Bovendien roest de bewapening niet. Ze worden onder water alleen maar harder. Het is dus een permanente oplossing.’’