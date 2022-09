Congrescentrum in Nieuwegein blijft zeker een jaar dicht na grote brand: ‘Ziet eruit als platgebrand dorp’

Stamceldo­no­ren werven op Utrecht Science Park: ‘Dit is vaak de laatste kans op redding’

Het Utrechtse Science Park staat donderdag 15 september voor de vijfde keer in het teken van de werving van stamceldonoren. Onder meer Utrechtse studenten staan klaar om belangstellenden te informeren over stamceldonatie en om ze te registreren als donor. Bert Elbertse van Stichting Matchis is een van de initiatiefnemers achter dit geheel.

