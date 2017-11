Contact- en gebiedsverbod voor veelbesproken Utrechtse huisbaas

Hij mag een half jaar geen enkele wijze contact opnemen met twee van zijn huurders aan de Rapenburchdreef in de Utrechtse wijk Overvecht.

Tevens mag hij zich drie maanden lang niet ophouden in of voor de deur van de woning van deze twee huurders, aldus de rechter.

Houdt Van Hooijdonk zich hier niet aan, moet hij 1.000 euro per overtreding betalen. Het contact met de huurders mag wel lopen via medewerkers van Van Hooijdonk, oordeelt de rechter.

Intimidaties

De twee huurders in de wijk Overvecht waren naar de rechter gestapt, omdat ze hun verhuurder beschuldigen van intimidaties en bedreigingen. Toen het duo naar de huurcommissie stapte om de hoogte van de huur van hun flat aan te vechten, begonnen de bedreigingen, zeggen ze: een dichtgelijmd deurslot, gebreken aan de woning die niet hersteld worden en een onbekende man die 's nachts op de deur bonkt en de bewoners lastigvalt.

Als gevolg van de intimidaties zijn de twee bewoners bang geworden om 's avonds naar huis te gaan. Van Hooijdonk ontkent alle aantijgingen. Begin vorige maand stonden de twee partijen tegenover elkaar bij de rechter. Die gaf hen nog een week de tijd om via afspraken tot een oplossing te komen. Dat is niet gelukt.

Geen verrassing

De veroordeling van Van Hooijdonk is geen verrassing . De rechter liet tijdens de behandeling al doorschemeren dat de kans reëel is dat een gebieds- en contactverbod boven zijn hoofd hing.

De omstreden huisbaas, die in Utrecht veel studentenkamer heeft, is in 2015 ook al eens veroordeeld door de rechtbank. Toen werd hij eveneens door twee huurders aan de Wittevrouwensingel aangeklaagd. Die beweerden dat ook zij werden geïntimideerd toen ze naar de huurcommissie stapten. De rechter achtte toen bewezen dat Van Hooijdonk met dwang geprobeerd heeft dit te voorkomen.